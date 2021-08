Brugpiepers: laat je ‘Cars’ rugzak of Minnie Mouse broodtrommeltje lekker thuis! ‘Uitgumbare pen is verkooptopper’

DEN BOSCH/BOXTEL - Schoolspullen: wat is in, wat is uit? Hoe zorg je ervoor dat je als brugpieper niet uit de toon valt? Tips van winkeliers, een moeder, een brugpieper en een bovenbouw leerling.

,,De overstap van de lagere naar de middelbare school is een grote stap; een andere fase in je leven. Het wordt gezien als een feest. Je gaat dan naar de winkel, bestelt niet online en het mag wat meer kosten“, zo vertelt Roel Altenburg van kantoorvakhandel Mettrop in de Bossche Vughterstraat. Paps of mams gaan mee als flappentap maar ook als raadgever. ,,Natuurlijk ook voor de gezelligheid; het is een dagje uit, ze komen van heinde en verre.”

Quote Pastelroze, lichtblau­we en -gele schoolspul­le­tjes met een bijpassen­de broodtrom­mel en Dopper fles, check! Isabelle (12) , toekomstig brugklasser

Wat in Boxtel in is, is in Den Bosch uit, maar nog wel leverbaar, zij het niet meer op ooghoogte in de schappen. Zachte aardetinten, pasteltinten zie je overal terug; ongeveer alles lijkt te kunnen. ,,Als brugpieper moet je niet meer met een Cars rugzak van Disney of Minnie Mouse broodtrommeltje naar de middelbare school komen”, zegt aankomend brugklasser Isabelle (12) lachend. Ze heeft haar schoolspullen bij de Hema gescoord. ,,Pastelroze, lichtblauw en lichtgeel. Oh, en ook nog een paar blauwtinten.” Een bijpassende broodtrommel en Dopper fles? Check!

Moeders was mee en gaf, gevraagd en ongevraagd, praktisch advies: ,,Die ringbandschriften zijn wel leuk, maar nemen meer ruimte in en verbuigen snel.“ De rugzak bestelde Isabelle tóch maar online; ,,Hij moet nog wel binnen komen”…

Verkoop vanaf mei

Ondanks dat de winkels nog vol liggen, zit de verkoop van schoolspullen er inmiddels alweer bijna op. Mettrop in Den Bosch start er steevast al in mei mee. Nog een week of twee, drie en dan is het klaar. ,,Je hebt de groep die vóór de vakantie alles op orde wil hebben. Die wil alles in een en dezelfde bijpassende lijn. Vooral meisjes zijn daarin kieskeurig. De laatste week zijn het juist de rekbare boekenkaften die de deur uitvliegen”, zegt Altenburg.

Quote De focus is verlegd van ‘cool en leuk’ naar ‘handig en stevig’ Sterre , bovenbouwer

Tips van een bovenbouwer

Sterre (15) gaat naar de vijfde. Haar houding ten opzichte van schoolspullen is erg veranderd, zegt ze. ,,De focus is verlegd van ‘cool en leuk’ naar ‘handig en stevig’ . Ze moet deze week haar slag nog slaan: ,,Ik wil in de vakantie zo min mogelijk aan school denken en koop mijn schoolspullen daarom vaak pas op het laatste moment.” Doordat ze er minder om geeft, is ze, naar eigen zeggen, ook minder voorbereid. Haar tip: koop verschillende kleuren kaftpapier, dan herken je direct het juiste boek.

Volgens Anita van Engelshoven die sinds 2017 de Bruna in Boxtel runt, weten de meeste kinderen goed wat ze willen. ,,Het verschilt per school en per kind. De een kiest voor een zwarte agenda, de ander voor een voetbalagenda. Het zijn vooral brugklassers die komen; vaak met een lijstje van school.”

Advies en extra aandacht

Bang voor de concurrentie online is Anita niet: ,,Het voordeel van kopen in de winkel is dat je advies kan geven en extra aandacht biedt. Dát gaat online niet. Bij de rugzakken is het belangrijk dat er een laptopvak in zit. Zwart en grijs worden het meest verkocht; meisjes kiezen sneller voor iets meer opvallends.”

Sterre’s advies is om een rugzak te kiezen die je over vier jaar nog steeds zou dragen. ,,En koop er niet een met zes vakken, maar gewoon met een!“

Volledig scherm Je wordt hebberig van al die leuke schoolspullen... © Claudia Zanin

Uitgumbare pen?

Peter Emmen van de Bossche kantoorboekhandel Van Dijk en Van Hees heeft een klein hoekje met schoolspullen. Als zich een brugklasser met wat schriften, mapjes en een agenda aandient bij de kassa, vraagt Emmen of hij al een uitgumbare pen heeft. Vraagtekens op het gezicht van de knul en zijn moeder. ,,Het is echt een verkooptopper! De pen is navulbaar. Welke wil je? Zwart, blauw, rood?” Hij verkoopt er prompt twee. Dat wissen nodig is, blijkt wel uit de tip die Sterre in een ander gesprek geeft: ,,Ik raad een rolletje Typex aan, dus niet die vloeibare. Dat is erg handig!”

Quote Vijf euro voor dat schriftje met ringband en blanco papier? Ik dacht het niet! Een vader in de winkel

Kantoorspeciaalzaak, Bruna, Hema, Action; overal word je verleid om meer uit te geven. Of het nu door een Rad van Fortuin is of door de uitgebreide uitstalling. Je wordt er hebberig van. Dat leuke A5 bullet-journal van de Hema bijvoorbeeld? Die’s handig! Een vader ziet het toch echt anders: ,,Vijf euro voor dat schriftje met ringband en blanco papier? Ik dacht het niet!”

Ervaringsdeskundige Sterre heeft tot slot nog een praktische toptip: ,,Zorg dat je een apart samenvattingsschrift hebt, naast je normale schriften.” Kijk, dat is pas een tip om op het laatste moment voor naar de winkel te gaan!