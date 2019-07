Bruno Martens (23) uit Rosmalen van Vattenfall Solar Team laat nieuwe zonneauto NunaX zien

De tiende auto van TU Delfts-studenten is lichter en heeft een geheim wapen: de auto is zó gebouwd dat de wind zorgt voor extra snelheid. In oktober hopen de studenten met de NunaX voor de achtste keer de wereldtitel binnen te slepen tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.



Martens was tijdens de realisatie van NunaX als technisch manager verantwoordelijk voor de projectplanning en begeleidde daarnaast het ontwerpproces . Ondanks dat het Vattenfall Solar Team zeven keer eerder wereldkampioen werd, is de uitdaging er volgens de Rosmalenaar niet minder om: ,,De regels rond het zonneracen zijn in de afgelopen jaren amper veranderd. Je merkt dat teams bij elkaar afkijken en dat de auto’s steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Het komt dus meer dan ooit aan op innovatie: de slimme snufjes maken het verschil.”