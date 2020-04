‘¡Buenas dias 's-Hertogenbosch!’ Hitserie La Casa de Papel richt zich tot Den Bosch

Calamitei­ten? Extra bushalte aan achterzij­de van station Den Bosch

11:20 DEN BOSCH - Calamiteiten, werk aan het spoor of evenementen in Den Bosch? Voor busreizigers komt er bij deze speciale gelegenheden een speciale bushalte aan de Magistratenlaan. Maar let op: deze is alleen om uit te stappen. De opstapplaats blijft op de huidige locatie aan het stadszijde van het station, ter hoogte van Perron 1.