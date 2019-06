Buiten is het 34 graden. Binnen... een schaatsshow op het ijs

Zenuwachtig springen de ‘Ice-Age'-meisjes in hun pinguïn-, ijspanter- ijsberen- en ijskonijnenpakjes van de ene op de andere schaats. Ze moeten iets langer wachten. De bezoekers zitten nog niet allemaal. ,,De hele klas is jaloers omdat het hier lekker fris is. Buiten is het best wel heet", zegt de wachtende Xanne (10) uit Berlicum.

,,Koud? Als je een dierenpak aan hebt krijg je het vanzelf wel warm", aldus Jill (11). ,,We gaan pirouetjes draaien en kunstjes doen. Nee, we vallen niet. We hebben héél vaak geoefend."