Buiten wachten is voor winkelend Den Bosch geen probleem

Politie onderzoekt incident met jongeren in Empel: ‘Ruzie over verplaat­sen van kliko's’

25 november EMPEL - De politie is bezig met onderzoek naar een incident zondagavond op de Burgemeesters Godschalxstraat in Empel. Volgens een woordvoerder van de politie zorgde een groepje van 4 tot 5 jongeren in de leeftijd van 14 jaar voor overlast bij het verplaatsen van kliko's.