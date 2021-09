Buitenspel bestaat niet bij Special Soccer in stadion Den Bosch: ‘Iedereen is gelijk’

„Wow, dit is net wat anders dan ik gewend ben”, reageert Joey Vissers (15), de robuuste centrumverdediger van FC Engelen, bij binnenkomst in De Vliert. „Ik voetbal al vrij lang. Begonnen bij OSC’45, daarna naar OJC verkast en nu alweer ruim drie jaar actief in het paarse shirt. Maar ik heb nog niet eerder tegen een balletje getrapt in een stadion. Ik hoop hier vanmiddag te kunnen schitteren. Mijn sterkste eigenschappen op het veld? De bal wegrammen en stofzuigen.”

Balletjesafpakker

De vier jaar oudere Jari Brok heeft het ook prima naar zijn zin: „Een groot verschil met gisteren, toen we thuis voor de competitie tegen ODC speelden. Ik stond in de goal, dat was een hoge uitzondering. Vandaag sta ik gewoon weer in de spits”, vertelt Brok. „Doordeweeks werk ik bij ontmoetingscentrum De Litserborg in Den Dungen. De ene keer sta ik achter de bar, de andere keer in de keuken. Vooral de aardappel anders-gerechten behoren tot mijn specialiteit. Voetbal is effe totaal wat anders en een leuke vorm van vrijetijdsbesteding. Zeker met dit team. We hebben flink wat lol.”

Jeroen Hinfelaar(20), een teamgenoot die in het dagelijkse leven werkzaam is in de horeca, is eveneens klaar voor de strijd. „Ik sta bekend als een balletjesafpakker én doorzetter. Een tegenstander die mij passeert komt me minstens nog vijf keer tegen.”

Kanjers

Trainer-coach Geerts, ex-voorzitter van FC Engelen, is trots op z’n manschappen: „Het zijn stuk voor stuk kanjers. Allen hebben ze te maken met een uitdaging, een woord dat sympathieker klinkt dan handicap of beperking. Daarbij kan het gaan om een vorm van autisme, Down, bipolariteit, enzovoorts; iedereen is gelijk. In deze gemêleerde groep staat niemand buitenspel.”

Quote Onze club omarmt al sinds 1988 het aangepast sporten Cor Houdijk, Special Football TGG

Cor Houdijk, begeleider van Special Football TGG, deelt die mening volkomen: „Mensen met een uitdaging moeten juist zoveel mogelijk sporten. Dat brengt hen niet alleen zelfvertrouwen maar ook andere vaardigheden en voorkomt een isolement. Onze club omarmt al sinds 1988 het aangepast sporten. We zijn ook al diverse keren in het buitenland geweest, onder meer om aan de wereld te laten zien welke meerwaarde dit allemaal heeft.”

Plezier staat voorop

Voor Dominique Wartenberg (30), een van de spelers van TGG, staat het plezier duidelijk voorop: „Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dat hoeft echt niet met 20-0.”

Na een korte toespraak van FCDB-voorzitter Huub van Mackelenbergh en een ploegenpresentatie is het eindelijk zover: het toernooi, waaraan ook enkele meisjes en vrouwen meedoen, kan van start gaan. Empelina in poule A en TGG in poule B winnen uiteindelijk het toernooi.

Volledig scherm Alle duels van het FC Den Bosch Special Soccer Toernooi speelden zich af op een half veld en duurden vijftien minuten zonder pauze. In de openingswedstrijd won TGG (in oranje shirts), de latere winnaar, met 3-0 van DBS. © Chris Korsten