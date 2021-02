Burgemeester blikt met bewoners en ondernemers terug op rellen in binnenstad

DEN BOSCH - De rellen in de Bossche binnenstad hebben vorige week zo’n angstaanjagend indruk gemaakt op sommige bewoners dat zij dit kenbaar hebben gemaakt bij burgemeester Jack Mikkers. Na de rellen ging wijkmanager Riekje Bosch in de binnenstad op pad om te praten met binnenstadsbewoners en ondernemers.

Zij konden hun verhaal kwijt aan de wijkmanager en duidelijk maken in hoeverre de gemeente uitkomst zou kunnen bieden wat betreft praktische of emotionele problemen. ,,We hebben met veel bewoners gesproken, die veelal erg geschrokken waren’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Maatschappelijk werk

Naar aanleiding van de gesprekken heeft de burgmeester afgelopen maandag een gesprek gevoerd met een aantal van hen. Bewoners en ondernemers zijn gewezen op de mogelijkheid om voor meer morele steun contact op te nemen met Slachtofferhulp en informatie- en adviespunt Koo.

Volgens de woordvoerder zijn bij Koo zo'n 15 telefoontjes binnengekomen van inwoners en ondernemers. ,,Daar zaten ook heel praktische vragen tussen. Enkele vragen van inwoners zijn doorverwezen naar het buurtteam waar ze verder worden opgepakt door onder meer maatschappelijk werk.’’

Emotionele ondersteuning

Een woordvoerder van Slachtofferhulp zei vrijdag nog niet te weten in hoeverre daar vanuit Den Bosch is aangeklopt om hulp. ,,Gezien de coronamaatregelen laten we zoveel mogelijk gesprekken via video(bellen) plaatsvinden. Mocht een cliënt echter om bepaalde redenen heel graag een persoonlijk gesprek willen, dan kunnen wij aan die wens voldoen. De hulp die wij slachtoffers bieden, bestaat uit emotionele, praktische en juridische ondersteuning.’’

Bossche onverzekerde of onderverzekerde ondernemers kunnen putten uit een door de gemeente ingesteld herstelfonds voor de geleden schade bij de rellen. Mogelijk komen ook bewoners in aanmerking voor het fonds. Tot nu toe hebben zich vijf ondernemers gemeld met fysieke schade. Waarvan overigens nog niet duidelijk is of de verzekering niet, gedeeltelijk of volledig compenseert.