Burgemeester Jack Mikkers: ‘2019, het jaar van het knikje en de glimlach’

De burgemeester haalde daarbij ook het winterevenement op de Parade aan. ,,Natuurlijk gaat in Den Bosch niet alles goed, ook dit evenement had gemakkelijker kunnen gaan. Maar met de inzet van zestig partijen staat er nu een evenement met oog voor de mensen en aandacht voor elkaar. Het is niet grootschalig, maar we verwarmen de harten en dat was ons doel.’’



De burgemeester herhaalde dat de inwoners trots kunnen zijn op hun stad. ,,Bosschenaren juichen met de handen in de zakken. We mogen best wat trotser zijn op de huiskamers als ontmoetingsplaatsen in de wijken, op Theaterfestival Boulevard als beste theaterfestival van het land, we hebben in 2018 vier keer koninklijk bezoek gekregen, het aantal ondernemers en arbeidsplaatsen is gestegen.’’