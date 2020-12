Burgemeester Mikkers bedreigd: Rosmalenaar zou woning willen rammen met auto

Nieuwe noodkreet van zorg in Brabant: ‘We bereiken weer de grens van wat we aankunnen’

11 december TILBURG - ,,We bereiken weer de grens van wat we aankunnen.” Deze noodkreet uiten de zorginstellingen in Brabant. De aanhoudende stijgende cijfers zijn een mentale dreun. Hun boodschap: houd je aan de coronaregels!