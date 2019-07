Burgemeester Mikkers doet aangifte tegen lekken naar Brabants Dagblad uit besloten vergadering songfestival

Den Bosch: Burgerza­ken ’s avonds sluiten is goedkoper dan op slot gooien in de ochtend

14:38 DEN BOSCH - De afdeling Burgerzaken in het stadskantoor van Den Bosch en in Perron-3 in Rosmalen gaat in de avonduren vooral dicht vanwege bezuinigingen. Sluiten in de ochtenduren levert minder geld op, dus voelt het college van B en W niets voor het idee van de VVD om de afdeling een paar ochtenden in de week te sluiten.