Burgemeester Mikkers: jonge leeftijd betrokkenen dodelijke steekpartij Rosmalen ‘erg zorgelijk’

Waar blijven extra ogen en oren in buurt? Gemeente hoopt op uitbrei­ding van buurtpre­ven­tie­teams

DEN BOSCH - Extra ogen en oren om Bossche wijken veilig te maken of houden met buurtpreventieteams. De gemeente hoopt dat ‘nieuwe’ vrijwilligers zich hiervoor melden. Binnenkort is er overleg met coördinatoren om de werving te bespreken. ,,We willen succesverhalen richting de buurt delen’’, zegt een woordvoeder van de gemeente.

15 maart