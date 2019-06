Burgemeester Mikkers lijkt overstag: Den Bosch doet mee aan wietproef als coffeeshophouders ook willen

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers heeft donderdagochtend een overleg met de eigenaren van de vijf coffeshops in Den Bosch om duidelijkheid te krijgen of ze wel of niet mee willen doen aan de landelijke wietproef.

,,Als ze niet mee willen doen is het duidelijk, als ze er nog over na willen denken meld ik Den Bosch voorlopig aan en als ze mee willen doen is het helemaal duidelijk‘’', aldus Mikkers woensdagavond tijdens een wietdebat in de gemeenteraad.

Mikkers liet maandag weten Den Bosch definitief niet aan te melden voor de wietproef, een ruime meerderheid van de raad wil dat de burgemeester zich alsnog vóór 10 juni meldt. Daar stellen de partijen wel voorwaarden aan: juridische en financieel mag het de gemeente niets extra's kosten en een meerderheid van de coffeeshops moet aan de proef mee willen doen.

Diep, diep, diep in de buidel tasten

Mikkers ziet daar juist het gevaar in. ,,De minister zal diep, diep, diep in de buidel moeten tasten om die risico's af te dekken, want tot nu toe is er in totaal twee miljoen euro voor tien gemeenten die meedoen aan de proef beschikbaar.’’

En dat is in de ogen van de burgemeester (twee ton per gemeente per jaar) onvoldoende om bijvoorbeeld een coffeeshop aan te pakken die in een gemeente niet aan de proef meedoet. ,,Want dan moet je die ene shop de vergunning afnemen en daar gaat die eigenaar natuurlijk niet zomaar mee akkoord. Ik kan u verzekeren dat een coffeeshop een omzet heeft van meer dan twee ton per jaar.’’

Het dreigde heel even mis te gaan in het debat omdat de meerderheid van de partijen plots wilden dat Den Bosch zich sowieso meldt en daarna met de eigenaren van de coffeeshops praten over wat zij nodig hebben om aan de proef mee te doen. Dat zag Mikkers niet zitten en vroeg een schorsing aan. ,,Wij moeten als grote stad wel geloofwaardig zijn naar het ministerie. Ik ga de stad niet aanmelden om over twee of drie weken tegen het ministerie te zeggen dat we toch niet meedoen’', aldus Mikkers na de schorsing.