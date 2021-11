Burgemeester Mikkers richt zich in filmpje tot ouders: weet u waar uw kinderen vanavond zijn?

DEN BOSCH - Burgemeester Mikkers van Den Bosch roept in een filmpje ouders op om extra op hun kinderen te letten. Dat doet hij naar aanleiding van een oproep op social media om zaterdagavond in Den Bosch ‘op te staan voor je vrijheid.’

Mikkers plaatste het filmpje op zijn Twitter account. In het filmpje zegt hij dat de boodschap over de nieuwe maatregelen ,,leidt tot veel boosheid en misschien wel bij sommige jongeren tot woede.” Daarop roept hij ouders op om met hun kinderen of andere jongeren hierover in gesprek te gaan. ,,Weet u waar ze vanavond zijn?”

Rellen en onrust stoken

De reden dat de burgemeester van Den Bosch zich voornamelijk op jongeren en hun ouders richt, is een oproep die rond gaat op social media. Daarin staat om zaterdagavond ‘op te staan voor je vrijheid’. In januari ging het gigantisch mis in Den Bosch. Toen werd als ‘protest’ tegen de invoering van de avondklok gereld in de binnenstad. Winkels werden verwoest en geplunderd.

Mikkers zegt te begrijpen dat de nieuwe coronamaatregelen een ‘heftige boodschap’ zijn. ,,Maar ze zijn zeer noodzakelijk, willen we de zorg aan kunnen blijven bieden zoals dat hoort.” De aangescherpte maatregelen mogen volgens Mikkers ,,nooit de reden zijn om te gaan rellen of onrust te stoken.”

Het filmpje van Mikkers gaat gepaard met een brief op de website van de gemeente, waarin hij dezelfde boodschap verkondigd. Eerder deze week stuurde Mikkers de brief ook al aan ondernemers in Den Bosch.

Ingrijpen bij onrust

‘Opstaan voor vrijheid mag altijd, en het recht op demonstratie is een groot goed. Wel op de juiste manier. En dat is een manier waarbij het andere inwoners geen onveilig gevoel of gevoelens van onrust geeft', spreekt hij jongeren in de brief toe.

Verder schrijft hij dat de gemeente en politie zich voorbereiden om in te grijpen als zich onrust voordoet.



