Burgemeester Mikkers sluit bedrijfspand: ‘Grote hoeveelheid flessen lachgas aangetroffen’

Satisfacti­on biedt zorgmede­wer­kers muziek­avond aan

13:56 Satisfaction heeft in Rosmalen een naam hoog te houden als het gaat om de organisatie van muziekevenementen. Zoals het jaarlijkse populaire Welcome tot Satisfaction. Dat is verplaatst naar zaterdag 24 april en wordt gecombineerd met een muziekavond voor 900 zorgmedewerkers: Music for care.