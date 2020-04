Burgemeester Mikkers stoeit over het Den Bosch van ná de coronacrisis

DEN BOSCH - Voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is 'geld niet dé oplossing om de crisis ná het cornavirus te bestrijden'. ,,Dit is geen rimpeling, we moeten diep door vlees snijden. De impact is veel groter, want wat gaat dit in de toekomst betekenen voor de economie, voor de cultuur en voor de kwetsbare mensen? Ik kan nu nog geen scenario's voor de toekomst geven omdat er nog zoveel onduidelijk is en al helemaal geen financiële consequenties op een rij zetten als ik ze niet waar kan maken.’’

De gemeenteraad vroeg dinsdagavond aan Mikkers om (financiële) scenario's voor de middellange en lange termijn op tafel te leggen omdat er nog vijf miljoen euro aan bezuinigingen voor de komende jaren gevonden moet worden én de begroting voor 2021 dit jaar vastgesteld moet worden.

Weinig trek

Mikkers had daar dus aanvankelijk weinig trek in. Omdat hij los van de (financiële) onzekerheden vooral ook een discussie over het Den Bosch ná de crisis wil voeren. ,,Deze crisis houdt geen rekening met bezuinigingen en het moment dat wij een begroting vast moeten stellen. Met nog zoveel onzekerheden moeten wij geen reddingsboei zijn, maar moeten wij de mensen leren om te blijven zwemmen.’’

Grote gevolgen voor Den Bosch

Aan het begin van de raadsvergadering sprak Mikkers al over het Den Bosch van ‘na-corona’. ,,Onze samenleving kan dan weleens heel anders zijn dan die van voor de uitbraak van het virus. Opeens is onze wereld instabiel geworden. Dat gaat ongetwijfeld grote gevolgen hebben, ook voor Den Bosch. Maar we leven in een van de meest welvarende landen en daarin zijn we een van de sterkste steden. Die uitgangspositie is relatief gunstig om het hoofd te kunnen bieden aan het aankomende zware weer.’’

1,2 miljoen parkeren mis

Mikkers kwam op aandringen van de raad uiteindelijk tóch met de toezegging dat hij nog voor de behandeling van de voorjaarsnota na de zomervakantie komt met een aantal financiële gegevens, zodat de politiek weet waar het op korte termijn rekening mee moeten houden om keuzes voor 2021 te maken.

,,Dat zal beperkte informatie zijn. We weten dat we per maand 1,2 miljoen aan parkeeropbrengsten mislopen. We hebben nu al 100.000 euro aan toeristenbelasting minder, dat is in te schatten.’’

Vijf miljoen bezuinigen