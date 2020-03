Burgemeester Mikkers van Den Bosch: Verleng huidige maatregelen tot minimaal 1 mei

DEN BOSCH - Als het aan Jack Mikkers ligt, verlengt het kabinet het huidige pakket aan maatregelen om de coronacrisis tegen te gaan tot minimaal 1 mei. Dat zei de burgemeester van Den Bosch zondagavond in het televisieprogramma Eén Vandaag. ,,We kunnen de maatregelen niet zomaar met een big bang afschaffen. We hebben elkaar hard nodig. Zeker nog een maand.”

Ook zei Mikkers dit weekend positieve geluiden te hebben gehoord over het aantal beschikbare bedden op de ic-afdelingen in Brabantse ziekenhuizen. Daarbij benadrukte hij het belang van de goede samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland. ,,Dit is een crisis die we met elkaar moeten oplossen.”

Brabant is nog altijd de provincie met het hoogste aantal geregistreerde coronabesmettingen (3017) en -doden. Toch denkt Mikkers dat het werkelijke aantal nog hoger ligt dan de cijfers die het RIVM naar buiten heeft gebracht. ,,Er zijn mensen die in verpleeghuizen of thuis komen te overlijden, waarvan achteraf niet vastgesteld kan worden of ze vanwege corona zijn overleden of niet.”

Daarnaast kregen burgemeesters afgelopen week meer bevoegdheden om op te treden als burgers zich niet aan de coronamaatregelen houden. De extra bevoegdheden kregen de burgemeester onder andere omdat grote groepen mensen vorig weekend het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven in de wind sloegen en massaal naar het strand en parken gingen.