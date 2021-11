Burgemeester Mikkers wil dat horeca uitblinkt tijdens 11-11. En hij laat ‘streng handhaven’

Overval­lers (15 en 21) voor rechter na overval op Aldi in Helvoirt: ‘Moet ik mijn mes pakken?’

DEN BOSCH - Ze willen twee blikjes energiedrank afrekenen. Maar even later krijgt de caissière een pistool tegen haar hoofd. En er wordt een greep in de kassa gedaan. Twee Tilburgse verdachten (21 en 15) stonden maandag in Den Bosch terecht voor de gewapende overval die in maart vorig jaar werd gepleegd in het Aldi-filiaal in Helvoirt.

