Burgemeester Mikkers wil in ieder geval geen lege Parade tijdens de winter

DEN BOSCH – Een winterevenement op de Bossche Parade met drie thema’s: doen, dromen en dankbaar zijn. Begin volgende week moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk ook een dergelijk evenement komt. ,,Ik denk van wel’’, reageerde burgemeester Jack Mikkers donderdagmiddag na het overleg met onder meer ondernemers en commerciële partijen. ,,Wat we precies willen zeg ik niet. Dat moet volgende week duidelijk zijn. En dan moet ook duidelijk zijn of het kan wat we willen. Wat we zeker niet willen is een lege Parade tijdens de winter en niet het zoveelste evenement in de stad hebben.’’

Quote Ook wij voelen ons me­de-verantwoor­de­lijk dat er nog geen wintereve­ne­ment is Mike van der Geld, Wethouder Citynarketing en evenementen Mikkers en wethouder Mike van der Geld (Citymarketing en evenementen) spraken donderdag voor de tweede maal deze week over een winterevenement op de Parade, nadat eerdere initiatieven geen vergunning van de gemeente kregen en KRO-NRCV liet weten dat voor het programma Joris’ kerstboom vanwege een gebrek aan decor voor andere steden gekozen is.

Donderdagmiddag is afgesproken dat de diverse partijen in groepjes aan plannen gaan werken en dat dus volgende week een beslissing valt, zonder alles al concreet ingevuld te hebben. Daarbij is het ook van belang wat de kosten gaan zijn en wie wat gaat betalen. Volgens Mikkers gaat de gemeente de benodigde vergunningen voor een evenement zelf aanvragen. ,,Het klopt dat dit vestzak-broekzak is als het om betalen gaat.’’

Meebetalen

Mikkers en Van der Geld roemden ‘de kracht van de stad’ die volgens het duo ook in het gesprek naar voren kwam. ,,Iedereen was positief en had veel ideeën. Er was enthousiasme en bevlogenheid.’’ Dat er tot nu toe geen enkel idee of plan was, rekent ook Van der Geld zich aan. ,,Ook wij voelen ons mede-verantwoordelijk dat er nog geen winterevenement is’’, aldus Van der Geld die het ‘te vroeg vindt om te zeggen of de gemeente zelf wil meebetalen aan het evenement’.

Als er volgende week besloten wordt niet door te gaan, is er vooralsnog geen plan-B, gaf Van der Geld toe. ,,Maar als dit wel lukt zou het de basis kunnen zijn voor de komende jaren.’’

Schouders eronder

Net als afgelopen maandag was donderdag ook Nicolette Kempers, voorzitter van het SOCH (ondernemers in de Bossche binnenstad) bij het overleg. ,,We willen er met z’n allen de schouders onder zetten. Maar er zijn wel wat haken en ogen om in korte tijd te zorgen voor een kwalitatief evenement.’’

Zij doelt onder meer op de kans om een behoorlijke ijsbaan aan te laten leggen. ,,De ondernemer die jarenlang zorgde voor een ijsbaan tijdens het Winterparadijs heeft tijdens de bijeenkomst gezegd dat de ijsbanen nu niet meer voor het oprapen liggen. En dan is het ook nog de vraag wat het gaat kosten. Ik heb de de burgemeester en wethouder nadrukkelijk gevraagd welk bedrag de gemeente zou willen besteden aan het totale evenement. Maar zij wilden geen bedrag noemen. Dat is afhankelijk van de voorstellen die de komende dagen worden geïnventariseerd. Maar wat mij betreft moet het een belangrijk bedrag zijn.’’

Dankzij ondernemers beschikt het SOCH jaarlijks over een fonds met drie ton om te besteden aan activiteiten die die ten goede komen aan de binnenstad en ondernemers. Vorig jaar financierde het SOCH het winterevenement met 20.000 euro. Volgens voorzitter Kempers kan het ook dit jaar gaan om een ‘behoorlijk bedrag’. Maar zij laat in het midden om welk bedrag het gaat. ,,Het scheelt wel dat er dit jaar zonder tv-programma geen landelijke aandacht is voor het evenement’’, aldus Kempers.