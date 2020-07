Burgemeester Mikkers wil Zwarte Piet uit Sinterklaasintocht: ‘Volgend jaar, maar het liefst dit jaar’

Bijeenkom­sten over racisme met RUW en Radar

15:31 DEN BOSCH - Debatcentrum RUW en RADAR organiseren in Den Bosch vier bijeenkomsten waarin gesproken wordt over racisme. Beide organisaties spelen daarmee in op het actuele de at over racisme en discriminatie na het gewelddadige politie-optreden in de VS.