Burgemeester Vught houdt zijn hart vast: transport met gevaarlijke criminelen moet stoppen

VUGHT - Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught is groot voorstander van een extra beveiligde rechtbank bij de gevangenis in Vught. Hij wil dat er een einde komt aan de zwaar beveiligde transporten met gevaarlijke topcriminelen. Hij lichtte zijn plannen eerder al toe in deze krant. Vanavond doet hij dat in het televisieprogramma Een Vandaag.

Regelmatig vragen Vughtenaren zich af wie er toch in die grote, geblindeerde auto zit die door de Vughtse straten rijdt, begeleidt door een escorte van politiemotoren, en waarvoor vervolgens een deel van de N65 wordt platgelegd. Waarschijnlijk gaat het dan om een ‘zware jongen’ uit de PI Vught die bijvoorbeeld in Utrecht voor de rechter moet verschijnen. Enkele bekende kopstukken die in de Vughtse gevangenis verblijven zijn: Ridouan Taghi, Willem Holleeder, Mohammed B., Gökmen T., Omar L en Dino S.

Onnodige risico's

Het vervoer van gevaarlijke criminelen brengt volgens de Vughtse burgemeester onnodige risico's met zich mee. Hij vreest voor de veiligheid van Vughtenaren en de medewerkers van de gevangenis. Een rechtbank bij of op het terrein van de PI Vught is volgens hem veiliger én goedkoper en daar probeert hij ook de minister van te overtuigen.

Levensgevaarlijk

De gevangenis ligt in Vught aan een doodlopende weg. Een weg die ook gebruikt wordt door de bewoners van het woonoord Lunetten en de bezoekers (75.000) van Nationaal Monument Kamp Vught of het Geniemuseum. ‘Levensgevaarlijk', volgens de burgemeester. ‘Al deze gebruikers moeten over dezelfde weg, wat nogal eens levensgevaarlijke situaties met zich meebrengt’, oordeelde hij eerder al. ‘Met een beveiligde rechtbank in of bij de Vughtse gevangenis hoeven de gedetineerden niet, of veel minder vaak, de weg op.’

Verbouwplannen