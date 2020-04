Burgerinitiatief wil geen verdiepte rijksweg N65 maar een graaftunnel: ‘Helaas een illusie’

Met behulp van nieuwe technieken is het volgens de groep Vughtenaren mogelijk de N65 in een ‘graaftunnel’ te plaatsen. Dit zou niet veel meer hoeven te kosten én verschillende knelpunten oplossen. ,,Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen", redeneert Philip Helmer van Vught Participeert. ,,Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg.”

‘Mooi en veilig dorp’

Door te kiezen voor een tunnel worden Vught noord en zuid volgens Helmer met elkaar verbonden en gaat het doorgaande verkeer er geruisloos onderdoor. ,,Het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken. Er ontstaan geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken, de Jagersboschlaan kan behouden blijven en het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen. Vught wordt dan samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.”

Op de vraag of een burgerinitiatief op dit moment nog wel zin heeft, 14 mei stemt de meerderheid van de gemeenteraad zeer waarschijnlijk in met de plannen voor ‘verdieping’, reageert Helmer: ,,Toen de gemeenteraad instemde verder te gaan met deze drie (half) verdiepte kruisingen in Vught was nog niet bekend wat het effect hiervan is op het lokale wegennet. Een volledig verdiepte en afgedekte N65 verbetert de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid, vermindert de barrièrewerking en ook geluidshinder neemt sterk af. Ook leiden graaftunnels tot minder stikstofdepositie tijdens de bouwfase.”

Volgens wethouder Guus van Woesik is het ‘helaas’ een illusie om te denken dat het Rijk en de provincie bereid zijn te investeren in een dure tunnel. ,,Hoe geweldig die ook voor Vught zou zijn. De geschiedenis laat dat zien. De lobby voor de aanpak van de N65 is in 2003 gestart met als doel de leefbaarheid van Vught te verbeteren. Dat was een wens van de gemeente Vught. Het Rijk en provincie hadden geen belang bij de aanpak van de weg.”

Tunnel is onbereikbaar doel

De Vughtse politiek is er volgens Van Woesik vervolgens tóch in geslaagd de broodnodige medewerking te verkrijgen. ,,Maar een tunnel is om financiële redenen afgevallen. De kosten bleken veel te hoog. Het is een onbereikbaar doel. Daarnaast verkeert het project in een vergevorderd stadium met goede en bindende afspraken met onze partners. Daar willen we ons aan houden, vooral ook met het oog op de realisatie van de aanpak van de kruising met Haaren.”

Volgens Helmer is het nog niet 'te laat’. ,,Denk maar eens aan het burgerinitiatief dat er voor heeft gezorgd dat er, voor de verbreding van de A9, veel minder bomen worden gekapt en aan de laatste man die verzet bood tegen het dempen van de Binnendieze in Den Bosch. Hoe blij is men daar niet met zijn onvermoeibare verzet tegen de meerderheid van de gemeenteraad.”

