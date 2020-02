Burrito's voor een euro, wachtrij van veertig minuten

Alles voor een euro was de openingsactie van het nieuwe, Mexicaanse afhaalrestaurant. Doordat er binnen niet veel ruimte is, slingerde de wachtrij al snel de stoep op. Burritoliefhebbers moesten rond half vijf al zeker een veertig minuten wachten, en toen moest etenstijd dus nog komen Chidòz serveert naar eigen zeggen ‘Mexicaanse classics in een nieuw jasje’, waarbij burrito’s, nacho’s en taco’s de hoofdmoot vormen. Verder zijn er bowls en quesadilla's te krijgen. In Den Bosch is nog niet veel Mexicaans te krijgen.

Sinds donderdag zit de zaak in het kleine pandje tegenover de Jumbo City, waar voorheen Toko Naga en daarvoor de AH To Go zat. Toko Naga is echter verhuisd naar de Kruisstraat, terwijl AH To Go vertrok na de komst van Jumbo City. Het is de zesde vestiging van Chidòz, die al in onder meer Eindhoven, Nijmegen, Haarlem en Amsterdam zit. De zaak richt zich vooral op afhalen en bezorgen, al zijn er binnen ook een aantal zitplekken om ter plekke een burrito te eten. Chidòz is zeven dagen in de week open.