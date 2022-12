Bushokje wordt tevens expositieruimte; eerste ‘Rebushalte’ van Vught

Afgelopen week is de bijzondere expositieruimte aan de Booglaan (tegenover de kapel) in Vught geopend door wethouder Toine van der Ven. De Rebushalte is een gewone bushalte maar dient ook als expositieruimte voor de kunstenaars van het Living Museum in Vught, eveneens gevestigd op het zorgpark.

Kunst met een verhaal

De ‘Rebushalte’ is volgens de bedenker ervan ook een manier om een breed publiek aan te spreken en het stigma rondom psychische klachten te doorbreken. In de halte kun je met een QR-code een podcast beluisteren waarin de kunstenaar zijn verhaal vertelt. ,,We hopen dat we de Rebushalte uit kunnen breiden naar abri's in Vught. Er zijn altijd momenten dat er even geen reclame is in een halte. Als we daar dan een tijdelijke Rebushalte van kunnen maken zou dat een fantastische manier zijn om Zorgpark Voorburg en Vught dichter bij elkaar te brengen.”