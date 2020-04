Busje raakt door onbekende oorzaak van de N65 in Vught en sleept lichtmast mee

Gevaarlijk druk op straat? ‘Met nieuwe app en website hoef je niet in de rij te staan’

19:12 DEN BOSCH - Of het nu gaat om een ijsje, schoenen of een jurk. In de Bossche binnenstad stonden ze er afgelopen weekeinde voor in de rij. ‘Blijf thuis’, twitterde burgemeester Jack Mikkers die het te druk vond. Ton Kranenburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch kan zich dat goed voorstellen.