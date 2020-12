Busje van slotenmaker uitgebrand in Nuland, bestuurder ontkomt op tijd

‘Die kleine schattige pup is nu een energieke puber’

19 december DEN BOSCH/BRUCHEM/HELVOIRT/MAASKANTJE/ZALTBOMMEL - In coronatijd op zoek naar een metgezel? Coronacavia‘s en lockdownlabradors worden tijdens de lockdown opnieuw massaal aangeschaft. Maar let op: een huisdieren kun je niet zomaar ruilen als de pandemie voorbij is. Maar wees gerust: deze tijd bracht een aantal gelukkige koppeltjes voort.