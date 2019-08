Busje vliegt in brand op parkeerplaats voetbalvereniging OJC in Rosmalen

update+video Man (48) in rolstoel aangereden in Den Bosch, automobi­list rijdt door, politie zoekt Renault Captur

13 augustus DEN BOSCH - Een 48-jarige man in een elektrische rolstoel is dinsdagmiddag rond 16.05 uur ter hoogte van de kruising van de Simon Stevinweg en Dertien Loten in Den Bosch aangereden door een auto. De automobilist reed na het ongeval door. De politie is op zoek naar de doorrijder, aldus een politiewoordvoerder.