Buurt in wijk Boschveld in de race voor Brabantse Stijlprijs 2021

De Bossche Komeedie is terug van weggeweest: ‘Het publiek komt ogen en oren tekort’

24 september DEN BOSCH - Theatergezelschap De Bossche Komeedie, ontwaakt uit een langdurige coronaslaap, brengt een nieuwe productie op de planken: Kleine ziele in De Grôte Wiele. Het blijspel, dat in totaal vijftien keer te zien is in Perron-3 en later De Speeldoos, staat garant voor een ouderwets avondje lachen, gieren, brullen. De première is op 30 september.