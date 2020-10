Buurt is ongerust, politiek wil dat daklozen bij station worden aangepakt

De buurt is ongerust, ‘het is hier af en toe een gekkenhuis’, omschreef een buurtbewoner eerder in het Brabants Dagblad. Een pizzapunt is door de brievenbus gepropt nadat een vrouw op haar gedrag was aangesproken, er is een mes in de tuin gevonden, in portieken geslapen en er wordt geïntimideerd. Volgens de omwonenden gaat het hierbij niet alleen om de cliënten van Novadic-Kentron, maar is er ook ‘in toenemende mate overlast van andere daklozen, dealers, alcoholisten, verwarde personen en bedelaars’.