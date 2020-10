Buurt maakt zich zorgen over Lidl XL: ‘Groene long in hart van De Baarzen dreigt te verdwijnen’

Negentig woningen

Italiaanse populieren

De belangengroep vreest dat een Lidl XL ten koste gaat van de groene long in het hart van de wijk. ,,In de plannen is een forse uitbreiding van de parkeerplaats opgenomen", aldus Femke Croonen van de belangengroep. ,,Pal naast het nieuwe beweegplein en basisschool De Lichtstraat. Op een plek waar al sinds 1977 Italiaanse populieren staan.”

De verontruste bewoners vinden dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd. ,,Ook het beweegplein is anders uitgevoerd dan met ons is afgesproken”, zegt Croonen. ,,We mochten kiezen voor een plan maar het is anders gerealiseerd omdat de gemeente bij de presentatie van het plan geen rekening had gehouden met de uitbreiding van de parkeerplaats. Als we dat hadden geweten was er door velen van ons anders gestemd. Bovendien vragen we ons af waarom de bestaande parkeerplaats uitgebreid moet worden terwijl die praktisch de hele week leeg staat.”