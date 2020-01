Buurt spoorwegovergang Orthen verbaasd: ‘zonder overleg is er ineens een vierde variant’

DEN BOSCH - Kas Verhagen heeft er zijn buik behoorlijk van vol. Als bewoner van Orthen heeft hij vorig jaar met gemeente en Prorail verschillende keren gespard over de toekomst van de spoorwegovergang op de weg Orthen. Die is al anderhalf jaar afgesloten omdat ze onveilig is voor fietsers. Maar er moet daar wel iets gebeuren. Dus praten gemeente, Prorail en adviesburo Arcadis al geruime tijd over drie varianten: een (verbeterde) oversteek alleen voor fietsers en voetgangers; een overweg haaks op het spoor voor auto’s, fietsers en voetgangers en een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor door.