Buurt valt uiteen door ruzie over locatie N65-viaduct

19 juli BRUCHEM - Wie is er níet ooit eens gestopt bij De Lucht langs de A2 bij Zaltbommel? Even de benen strekken na de eerste vakantiekilometers, naar de wc of iets eten en drinken. Al meer dan vierhonderd jaar is het wegrestaurant een gekende pleisterplaats. ,,Hoe meer keus, hoe groter de stopkracht’’, weet eigenaar Jan Willem Boot.