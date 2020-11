Buurt Vught Noord wil ook hogere geluidsschermen: ‘We zijn boos’

video Vegan Streaker uit Vught krijgt celstraf voor brandstich­ting bij eenden­slach­te­rij

16 november Peter Janssen (35), beter bekend als de Vegan Streaker, uit Vught is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 25 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, voor de brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. De straf valt lager uit dan de eis van justitie twee weken geleden.