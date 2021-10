Buurt wil aanpassing van oud bouwplan voor woontorens bij IJzeren Vrouw

Drugsdeal­plaats ontdekt in verborgen ruimte. Burgemees­ter kan illegale woning in bedrijf sluiten

18 oktober DEN BOSCH - Aan de Statenlaan in Den Bosch is door de gemeente een illegale doorbraak tussen een bedrijfspand en een woning ontdekt. De brandscheiding was verwijderd om illegale bewoning mogelijk te maken en mogelijk werd in drugs gehandeld.