Buurt wil geen ‘huisjesmelker’ in Vughtse straat: ‘Ongelooflijk dat dit kan’

Rubber kunstgras­vel­den zijn in orde, zegt Den Bosch

13:31 DEN BOSCH - Er is geen sprake van gebrekkig onderhoud van kunstgrasvelden, rubberkorrels komen niet in het milieu terecht en er is een maandelijkse schoonmaakronde. De gemeente Den Bosch doet er volgens eigen zeggen alles aan om te zorgen dat de kunstgrasvelden in de gemeente geen gevaar zijn voor mens en milieu.