Buurtbewoner (37) aangehouden voor brandstichting in Helvoirt

Manon Beernink laat in haar afstudeer­film de eenzaam­heid spreken: ‘Beeldende knuffel voor al die jongeren’

8 mei DEN BOSCH/BREDA - De eenzaamheid onder jongeren wordt niet zelden onderschat. Tijdens de lockdown is het probleem, dat altijd al bestond binnen de samenleving, beduidend groter geworden. Manon Beernink brengt binnenkort in het kader van haar afstuderen aan de kunstacademie een korte speelfilm, getiteld Leef Tijd, over het onderwerp uit. Een coming of age-film, geschoeid op een emotioneel-realistische leest.