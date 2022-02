Buurtbewoners van zandverstuiving in Rosmalen en IVN in gevecht met Amerikaanse vogelkers: ‘Een brutaaltje dat hier eigenlijk niet hoort’

,,Het is net zoals met mensen. Er zijn brutale en bescheiden personen. Dat is in de planten- en dierenwereld ook”, legt natuurgids en coördinator Cor Haest (78) uit Rosmalen van de Bossche IVN werkgroep Landschapsbeheer uit. ,,De Amerikaanse vogelkers is een groeier. De struik drukt allerlei bloemetjes weg, zoals het voor een zandverstuiving typische zandblauwtje en het gele havikskruid of planten zoals de lijsterbes of de krent, door groter te worden en ze zo dus het zonlicht te ontnemen. Het is een brutaaltje en een slimmerik. Die vogelkers hoort hier niet. We proberen de natuur vandaag weer wat mooier te maken. Dat moet je soms een beetje sturen.”