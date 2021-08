,,Ik ben in juni 2019 met pensioen gegaan. Een paar maanden later heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Toen moest ik eerst worden gekeurd, waarvoor ik al een afspraak had gemaakt. Maar vanwege corona vielen ineens alle lijnen stil en de keuring op dat moment niet doorgaan.”

Weinig buspassagiers

Voor zijn pensionering werkte Oomen in de verwerking van veevoer. Oomen rijdt deze woensdagmiddag pas zijn zesde of zevende rit naar Giessen. Hij mist vooral passagiers in zijn bus. ,,Ik hoor van collega’s, die dit werk soms al twaalf of dertien jaar doen, allerlei enthousiaste verhalen over dat ze toen altijd met volle bussen reden. Vorige week had ik over de hele week maar drie passagiers. Die week daarvoor zelfs helemaal niemand tijdens mijn diensten.”

,,Echt jammer”, vindt hij. ,,ik ben dit vrijwilligerswerk gaan doen omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan. Vooral om met onbekende mensen in contact te komen.” Terwijl Oomen vertelt over zijn recente ervaringen, komt een jonge vrouw vragen of hij naar Kerkdriel rijdt. Hij moet haar teleurstellen, maar is zelf ook teleurgesteld. ,,Je zag mijn ogen zeker wel oplichten toen ik dacht een passagier te kunnen meenemen?”, zo laat hij lachend weten.

Elektrische fiets

Hoewel hij nog maar kort vrijwilliger is, heeft hij wel van collega-chauffeurs gehoord dat ook schoollijn 268 kampt met weinig passagiers. ,,Het is gewoon jammer dat we bijna geen schooljeugd meer hebben. Veel ouders hebben hun kind een elektrische fiets gegeven toen we niet konden rijden. Dus die komen niet meer terug in de bus.”

Reizen met de schoolbus is duurder dan met de gewone buurtbus. Daar betalen passagiers 2,18 euro per rit bij een tienrittenkaart, op de schoolbus betalen ze 4 euro.

Als Oomen aanstalten maakt om weg te rijden, komt een wat oudere dame vragen of hij ook door de stad Zaltbommel rijdt. ,,Ik reis vrijwel wekelijks met de trein. Soms heb ik geen zin om naar huis te lopen vanaf het station en neem dan de buurtbus”, legt ze uit. Bij de dienstregeling staat dan al een gezinnetje met twee jochies de aanrijtijden te bestuderen. Ze komen met de trein uit Den Bosch en moeten naar de GGD-priklocatie op de Hogeweg. ,,Het is onze tweede prik, het is prima om zo te reizen”, laten ze weten, terwijl ze op hun aansluiting wachten.