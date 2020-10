Buurten zijn vuurwerkoverlast spuugzat... en dan is het pas oktober

Laat de Bossche winter maar komen, en dat kan ook met strenge coronare­gels

6 oktober DEN BOSCH - De restanten van de Bossche Zomer zijn nog maar net opgeruimd of de Bossche Winter staat al voor de deur. Allemaal prima, vindt de politiek. Maar letten we wel even op: ,,Voor de zomer was er meer mogelijk dan nu, in een tijd dat de maatregelen aangescherpt worden. Hoe gaan we dat doen?’’, vragen de partijen zich af.