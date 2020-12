BVV trots op nieuw kunstgrasveld: ‘Daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken’

DEN BOSCH - Voetbalclub BVV heeft er lang op moeten wachten, maar deze week is het dan eindelijk zover: een nieuw kunstgrasveld. Als het even meezit, dan kan het veld deze week al in gebruik genomen worden.

Het vorige kunstgrasveld lag er zo'n veertien of vijftien jaar, schat BVV-voorzitter Gerard de Groen in. ,,Het was al jaren afgeschreven en kon echt niet meer. Degene die het oude veld had gelegd, legt nu het nieuwe veld”, zegt hij. De nieuwe kunstgrasmat heeft geen infill van rubber, maar van kurk. En daar is De Groen blij mee. ,,Als de zon er vol op stond, dan rook je het rubber. Dat was niet prettig. Zeker nadat een paar jaar geleden bleek dat het rubber schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, liep je toch met een iets minder fijn gevoel bij dat veld.”

Verkeerde ondergrond

Al ruim twee weken geleden werd de oude kunstgrasmat weggehaald. ,,Maar vervolgens bleek de verkeerde ondergrond besteld te zijn. Daardoor liep het wat vertraging op", zegt de voorzitter. ,,We hopen dat vrijdag het veld af is, zodat we misschien nog met de jeugdspelers van BVV en FC Den Bosch iets kunnen doen om het te openen.”

Samenwerking met FC Den Bosch

Dat De Groen ook FC Den Bosch noemt, is logisch. De profclub traint met de jeugdteams op het complex van de amateurclub. En die samenwerking is een grote reden dat het kunstgrasveld is vervangen. ,,De gemeente wilde zeker weten dat het veld goed gebruikt zou gaan worden. Dat gaat in samenwerking met FC Den Bosch wel gebeuren. Zij trainen er overdag op, wij 's avonds. En zij voetballen er op wedstrijddagen ook op”, weet De Groen.

In de toekomst gaat er bij en rond BVV nog genoeg gebeuren. De laag asfalt rondom het hoofdveld wordt vervangen en in de omgeving worden woningen gebouwd. Maar er is één ding al zeker: het kunstgrasveld zal er nog wel even liggen. ,,Daar hoeven we ons de komende vijftien jaar geen zorgen over te maken", verzekert De Groen.