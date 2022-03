Cabaretier Thijs van de Meeberg is een schijterd geworden, vindt hij zelf

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Hèhè, bijna anderhalf jaar na de geplande wereldpremière in de Verkadefabriek - vanwege corona - gaat de voorstelling Meer dan mogelijk van Thijs van de Meeberg (bijna 34 uit Den Bosch) dan toch in Brabant in première. Vandaag in Veldhoven. Maar eerst nog een beetje bijkomen van carnaval.

Flink carnaval gevierd?

„In Nuenen ja, waar ik opgegroeid ben. Ik ga daarvoor steeds terug naar waar ik het altijd gevierd heb. Ik kan daar in mijn eentje naar de kroeg gaan en dan heb ik nog de hele avond mensen om mee te praten. Ik heb het erg gemist. Vooral het samen zijn met vrienden die ook allemaal ergens anders zijn gaan wonen. Je bent dan weer even 16. Tegen de tijd dat ik ga optreden, is mijn stem wel weer op orde.”

Waar gaat je voorstelling over?

„Ik begin met vragen aan het publiek hoe ik dingen in mijn leven aan moet pakken. Ik merk dat ik minder impulsief geworden ben, banger. Terwijl ik vroeger een houding had van ‘we zien wel’. Net als bij andere cabaretiers vergroot ik mezelf uit in het personage dat ik neerzet. Het is gebaseerd op het feit dat mijn relatie na tien jaar stukliep. Ik moest alles weer zelf opbouwen. Toen ik een bank moest kopen, was ik verlamd omdat er zoveel keuze was. Ik ging met mijn moeder naar de Leenbakker, omdat kiezen met iemand anders gemakkelijker is. Ik ben wat dat betreft een schijterd geworden.”

Heeft corona nog invloed op je voorstelling gehad?

„Vanwege de lockdowns heb ik er lang niet mee op kunnen treden. Ik heb met regisseur Hanneke Braam gekeken wat echt belangrijk was in de tekst. Daardoor is de voorstelling inhoudelijker geworden, steviger en helderder. Door haar hulp kreeg ik meer overzicht. In Meer dan mogelijk gaat het er uiteindelijk om te doen wat je zelf wilt. Ik moest uitvinden wat ik wil en wie ik ben. Tijdens de lockdown heb ik een tijdje gewerkt in een buitenschoolse opvang in Den Bosch. Ik dacht dat ik de kinderen wel bezig kon houden. Ze hebben mij de les gelezen, mij daar adviezen over gegeven.”

Is de voorstelling hier nog te zien?

„Ja hoor. Begin volgend jaar. Onder meer in de Verkadefabriek.”