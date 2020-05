Café Buurt toch geopend? Eigenaar bedenkt speciale poppenkast

Huub van Mackelen­bergh zegt ja tegen voorzitter­schap FC Den Bosch: ‘FC is mijn clubke’

12:29 Het hing al geruime tijd in de lucht, maar nu is het definitief: Huub van Mackelenbergh wordt de nieuwe voorzitter van FC Den Bosch. De Bossche ondernemer volgt per 1 juli Jan-Hein Schouten op, die terugtreedt als preses, maar wel zitting houdt in de raad van commissarissen van de voetbalclub.