Café De Unie ingrijpend verbouwd: ‘Beleving in de zaak verhogen’

Aanlegstei­ger bij De Gruyterfa­briek door hoogwater niet meer te gebruiken

14:35 DEN BOSCH - De aanlegsteiger bij De Gruyter Fabriek is voorlopig niet te gebruiken. De waterstand is zo hoog dat je op de steiger minstens tien centimeter in het water staat voordat je via een trap het hogere gedeelte kunt bereiken. Wie op het bankgedeelte gaat zitten heeft ook natte voeten.