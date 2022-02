Café In de Kleine Werelt dicht tijdens carnaval: ‘Natuurlijk is het jammer, maar we wisten het’

,,Natuurlijk is het hartstikke jammer. Maar we wisten het van tevoren.” Dat zegt mede-eigenaar Kristel de Wert. Midden januari zag zij de eerste bouwvakkers over de vloer komen in de zaak aan de Markt. ,,We waren van plan om alleen de toiletten voor de dames en de heren te vernieuwen. Ze zijn veertig jaar oud. En de vaste gasten weten dat het hoog tijd was. Via de toiletten zijn we eigenlijk van het ene in het andere gerold. Want we hebben besloten om alles te laten schilderen en de keuken gedeeltelijk te vernieuwen. Ook is daar een nieuwe koeling geplaatst. Verder is gekozen voor nieuwe tafels en stoelen.”