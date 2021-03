Camera's en palen in de Hinthamerstraat? Eerst zijn hardrijders in de Sint Josephstraat aan de beurt

Brabant krijgt een onsje te weinig aan Haagse Binnenhof, maar is dat erg?

8 maart DEN BOSCH - In de provincie Noord-Brabant woont vijftien procent van de bevolking, maar in de Tweede Kamer wordt maar tien procent van alle zetels bezet door een Brabander. Die onderbedeling is een constante in de geschiedenis, maar is het ook erg?