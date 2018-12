Camera’s houden (bus)verkeer Bossche ovonde in de gaten

DEN BOSCH - Er is al een spiegel geplaatst om buschauffeurs beter zicht te geven op het verkeer op en bij de ovonde aan het Julianaplein. En de gemeente Den Bosch gaat volgende week camera’s plaatsen om de mogelijke overlast van het (bus)verkeer in de gaten te houden. Bovendien komen er ook nog eens gesprekken met de NS en de Brabanthallen om te kijken hoe het busverkeer beter op elkaar af te stemmen is.

Wethouder Ufuk Kâhya kondigde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een aantal maatregelen af om de eventuele verkeersproblemen op de ovonde aan te kunnen pakken. Door de nieuwe verkeerssituatie en de nieuwe dienstregeling bij vervoerder Arrriva (bijna 700 bussen per dag) is het door de combinatie met het autoverkeer een drukte van jewelste in de nabijheid van het station.

Kille cijfers

De kille cijfers van de verkeersdeskundigen wijzen uit dat de ovonde het vele verkeer aan kan, benadrukte ook de wethouder. ,,Maar we willen met Arriva en de bewonersvereniging de komende tijd de situatie analyseren. Daarom komen er ook camera’s’’, aldus Kâhya die daarmee reageerde op een voorstel van een zestal partijen om toch ook te kijken naar alternatieven en daarbij voorlopig ook de Onderwijsboulevard aan de achterzijde van het station als mogelijkheid te gebruiken.

Quote Maar mocht uit de analyses nu toch blijken dat de problemen bij de ovonde te groot zijn, dan moeten we verder kijken Ufuk Kâhya, Wethouder

Een meerderheid van de raad zag echter geen enkele oplossing in welk alternatief dan ook omdat het dan weer te druk zou worden op andere wegen. En de Onderwijsboulevard is eigenlijk al helemaal niet aan de orde omdat daarover is afgesproken dat dit een groene campus zou moeten worden. Kâhya: ,,Maar mocht uit de analyses nu toch blijken dat de problemen bij de ovonde te groot zijn, dan moeten we verder kijken.’’

Verkeersinfarct

Volledig scherm Ufuk Kâhya. © Ufuk Kâhya De wethouder wil in gesprek met de NS en de Brabanthallen omdat eind november zo ongeveer een verkeersinfarct ontstond. Door een groot aantal bussen van het station naar de Winterfair in de Brabanthallen én het inzetten van bussen door de NS omdat een aantal treinen niet reed was het op 28 november extreem druk. ,,Ik wil kijken of we daar een betere afwikkeling voor kunnen vinden. Kijken of dat op een andere manier te organiseren is’’, gaf Kâhya aan.