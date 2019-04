Camerabeelden moeten uitkomst bieden bij ernstig ongeval in Den Bosch; ‘doorrijder’ brakend gevlucht

Kentekenplaat

De achtergebleven bromfiets had geen kentekenplaat die houvast zou kunnen bieden. Het is onduidelijk of meer bekend is over de Volkswagen Golf. Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek ‘serieus is opgepakt‘'. ,,Er heeft zich inmiddels een getuige gemeld. De politie is bezig met het opvragen en beoordelen van camerabeelden op en nabij de plaats van het ongeval’’, aldus een woordvoerder van de politie.