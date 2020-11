Camper verwoest door brand in Den Bosch

Drugsdea­ler van straat: man (19) uit Den Bosch aangehou­den in Waalwijk

18 november DEN BOSCH/WAALWIJK - Op het Laageinde in Waalwijk is dinsdag een 19-jarige drugsdealer uit Den Bosch aangehouden. De man vertoonde volgens de politie vreemd gedrag in een auto en werd daarom staande gehouden. Hij rende echter weg.