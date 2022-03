‘Camperaars’ weten nieuwe Camperplaats Den Bosch in eerste weekend al goed te vinden

Leen en Arja de Weert uit Zaltbommel waren dit weekend zo’n beetje de eerste gasten op de nieuwe Camperplaats Den Bosch. ,,We wilden deze plek een keertje uitproberen. Het is goed bevallen. Je bent vanuit hier op de fiets of al wandelend snel in de stad. Het winkelcentrum en de sauna zijn ook dichtbij. Die proberen we later nog wel een keertje uit. We zijn al ruim dertig jaar echte ‘camperaars’. Er komen gelukkig steeds meer camperdrives bij. In Berlicum en Nistelrode bijvoorbeeld ook al.”