‘Carnaval-cateraars’ kritisch over pachten op Parade: ‘Ineens telt Oeteldonkse achtergrond niet meer mee’

Politie vindt meer Bossche hennepkwe­ke­rij­en na vondst in huis aan Fuutlaan

15:29 DEN BOSCH - Bij de speciale actie van de gemeente en politie donderdag in Den Bosch om hennepkwekerijen te ontmantelen zijn in totaal tien adressen onderzocht. Donderdag maakte de gemeente bekend dat een hennepkwekerij werd gevonden aan de Fuutlaan in Engelen. Vrijdag vertelde een woordvoerder dat ook een hennepkwekerij is gevonden aan de Hennequinstraat en aan de Zevende Reit.