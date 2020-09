Carnaval in Oeteldonk kan prima in mei, oppert burgemeester Mikkers

Opbrengst ‘Bossche monumenten’ gaat naar Theater­werk­plaats Novalis in Vught

22 september VUGHT/DEN BOSCH - Het Zwanenbroedershuis is zo populair dat het al is uitverkocht maar miniaturen van het Keershuis, de Gulden Hopsack, het Misverstant, de Put of In den Salvatoer zijn nog ruimschoots voorhanden. De miniaturen van Bossche monumenten zijn verkrijgbaar bij de ‘theatermakers’ van dagbesteding Novalis in Vught.